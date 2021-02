Covid-19, in Liguria oltre 160 classi in quarantena dal 7 gennaio (Di martedì 2 febbraio 2021) Sono 164 le classi scolastiche entrate in quarantena dal 7 gennaio in Liguria a causa di casi positivi di Covid individuati tra gli studenti e il personale scolastico. Lo illustra il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera a Genova nel punto stampa sulla pandemia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 2 febbraio 2021) Sono 164 lescolastiche entrate indal 7ina causa di casi positivi diindividuati tra gli studenti e il personale scolastico. Lo illustra il presidente della RegioneGiovanni Toti stasera a Genova nel punto stampa sulla pandemia. L'articolo .

