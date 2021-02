Cosa farà Mattarella se salta il Conte ter? Ecco le carte in mano al Capo dello Stato (Di martedì 2 febbraio 2021) Telefonate, messaggi, chat di gruppo. Telefoni che fremono alla ricerca di una soluzione per la crisi di governo che, però, al momento non c’è, nonostante la disponibilità di molti parlamentari ad accettare, sostanzialmente, qualsiasi scenario pur di tenere salda la poltrona sotto il sedere. E che rischia di non esserci se i due principali Contendenti, Matteo Renzi e Giuseppe Conte, continueranno a litigare e alzare la posta in palio, sparando sempre più in alto. Cosa potrebbe succedere, allora, in caso di mancato accordo tra le parti per dar vita al famigerato Conte ter? Uno scenario ancora lontano, visto che alla fine è probabile che una maggioranza si crei, con lo scopo di evitare il ritorno al voto. Ma non del tutto da scartare, considerando quanto imprevedibili possono essere le crisi una volta ... Leggi su ilparagone (Di martedì 2 febbraio 2021) Telefonate, messaggi, chat di gruppo. Telefoni che fremono alla ricerca di una soluzione per la crisi di governo che, però, al momento non c’è, nonostante la disponibilità di molti parlamentari ad accettare, sostanzialmente, qualsiasi scenario pur di tenere salda la poltrona sotto il sedere. E che rischia di non esserci se i due principalindenti, Matteo Renzi e Giuseppe, continueranno a litigare e alzare la posta in palio, sparando sempre più in alto.potrebbe succedere, allora, in caso di mancato accordo tra le parti per dar vita al famigerato? Uno scenario ancora lontano, visto che alla fine è probabile che una maggioranza si crei, con lo scopo di evitare il ritorno al voto. Ma non del tutto da scartare, considerando quanto imprevedibili possono essere le crisi una volta ...

...e ci farà apparire più allegri, solari e in salute anche dietro alla mascherina. Una pelle al top: vero è che ancora non sappiamo con certezza per quali motivi sia necessario dormire, ma una cosa è ...

A giorni lo farà il sindaco o meglio lo faremo assieme in un comunicato congiunto. Tuttavia ho il ... Non siamo uomini e donne del "Colle" cosa su cui molti hanno speculato. Non siamo nemici del "Colle",...