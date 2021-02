Calciomercato Juventus | Carnevali | “Locatelli merita una grande squadra”

(Di martedì 2 febbraio 2021) Lae il Sassuolo non sono riuscite a trovare l’accordo per portare a Torino l’attaccante Scammacca, di proprietà dei Neroverdi ma in forza al Genoa. Ma il continuo dialogo tra, ad del Sassuolo, e Paratici potrebbe aver riguardato anche un altro pezzo pregiato dellaemiliana. LEGGI ANCHE:, Mandragora-Torino i dettagli dell'accordo Nel mirino dellainfatti c’è sempre Manuel, il centrocampista del Sassuolo è considerato da Pirlo il profilo giusto per migliorare la mediana bianconera che con il suo arrivo insieme ad Arthur potrebbero dar vita ad un reparto di enorme qualità.piace anche all’estero Pavel Nedv?d e Fabio ...

SkySport : Cagliari, preso Daniele Rugani: arriva in prestito dalla Juventus: news di calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | La #Juventus, #Rovella e il #Genoa. Il racconto dell’operazione - DiMarzio : #Calciomercato | #Khedira lascia la #Juventus: i dettagli del contratto con l'#HerthaBSC - AndreaPintore5 : RT @LordGalurd: #calciomercato chiuso Riguardiamo questo passaggio del ?? #Juventus #FinoAllaFine - CzardeSouza : RT @GiovaAlbanese: La #Juventus si muove già per la prossima estate sulle tracce di Vinicius Tobias, terzino destro classe 2004 di propriet… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Achraf Hakimi Credit Foto Getty Images Inter - Juve: Pirlo a lezione da Conte Coppa Italia Inter -in diretta tv e Live Streaming IERI A 09:312020 - 2021 Marotta: 'Dzeko all ...Commenta per primo Il mercato dellasi è chiuso senza botti e con alcune situazioni ormai ataviche rimaste irrisolte: la quarta punta, un altro centrocampista e un altro terzino. In questa sessione i bianconeri hanno badato ...Si infiamma il mercato della Juve Stabia. Come già nell’aria nei giorni scorsi il portiere Tomei passa al Ravenna, una scelta legata soprattutto ad aspetti familiari. Ma nel ...Semifinale di Coppa Italia dall'incredibile fascino: segui Inter-Juventus in diretta streaming gratis, no Rojadirecta.