Benevento | consegnato un defibrillatore ai vigili del fuoco

(Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoA conclusione di un lungo percorso progettuale del settore TPSS regionale (tecniche di primo soccorso sanitario) volto a dotare tutte le strutture operative dei VVF della regione campania di defibrillatori semiautomatici, il comando Provinciale diha ricevuto dalla Direzione Regionale unche è stato posizionato, come alcuni altri, sulle macchine operative per le esigenze legate all’autoprotezione e al soccorso con l’impiego delle Tecniche di Primo Soccorso Sanitario (T.P.S.S.). La dotazione quindi va a sommarsi alle altre precedenti per integrare le strumentazioni delle squadre e delle sezioni specialistiche del prezioso dispositivo salvavita. In occasione della consegna il referente del progetto ha minuziosamente illustrato al Comandante, . M. A. D’Agostino , lo stato dell’arte in merito alla ...

