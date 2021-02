Analisi conto deposito 2021: interessi, tassi e quanto si guadagna (Di martedì 2 febbraio 2021) Il miglior conto deposito 2021? A inizio anno è tempo di fioretti e buone intenzioni e tra queste ultime, dopo i bagordi natalizi (magari, quest’anno, un po’ meno sereni), vi è una maggiore propensione al risparmio. Con l’obiettivo di accantonare delle somme da qualche parte e magari avere un rendimento interessante tra 1 anno o tra 60 mesi. Sotto questo aspetto il conto deposito è uno strumento molto ricercato dai risparmiatori italiani, perché è molto più sicuro di tanti altri prodotti più rischiosi (ma la maggior sicurezza equivale a un rendimento più basso) e perché offre il duplice scopo di funzionare da cassaforte e al contempo da valore fruttifero. conto deposito 2021: interessi più alti, parte la caccia La cosa che ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 2 febbraio 2021) Il miglior? A inizio anno è tempo di fioretti e buone intenzioni e tra queste ultime, dopo i bagordi natalizi (magari, quest’anno, un po’ meno sereni), vi è una maggiore propensione al risparmio. Con l’obiettivo di accantonare delle somme da qualche parte e magari avere un rendimento interessante tra 1 anno o tra 60 mesi. Sotto questo aspetto ilè uno strumento molto ricercato dai risparmiatori italiani, perché è molto più sicuro di tanti altri prodotti più rischiosi (ma la maggior sicurezza equivale a un rendimento più basso) e perché offre il duplice scopo di funzionare da cassaforte e al contempo da valore fruttifero.più alti, parte la caccia La cosa che ...

borghi_claudio : Analisi corretta ma manca qualcosina, ad esempio il fatto di aver distrutto un paese affidando ad un INCOMPETENTE l… - alessia_smile6 : RT @borghi_claudio: Analisi corretta ma manca qualcosina, ad esempio il fatto di aver distrutto un paese affidando ad un INCOMPETENTE la ge… - callmeesse : Sono una fan di GS, come lo sono di TZ, per questo sono riuscita a fare un'analisi oggettiva: G non avrebbe dovuto… - stefano_firenze : La sceneggiata messa in atto da Renzi e dai suoi cavalier serventi, manovrati da Confindustria ma non solo, è una t… - analisidifesa : RT @GianandreaGaian: @analisidifesa compie gli anni. Il 1° febbraio del 2000 vedeva la luce Analisi Difesa che oggi ha un’età ancora verde… -