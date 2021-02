Amalfi, la grossa frana sulla statale vista dal drone: le immagini dall’alto (Di martedì 2 febbraio 2021) Una frana di grandi dimensioni ha investito la statale Amalfitana nel Comune di Amalfi. La frana si è staccata dal costone roccioso che fiancheggia la statale, ha invaso completamente la strada e ha coinvolto anche un tratto al di sotto del lungomare. Nessuna vittima. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Unadi grandi dimensioni ha investito latana nel Comune di. Lasi è staccata dal costone roccioso che fiancheggia la, ha invaso completamente la strada e ha coinvolto anche un tratto al di sotto del lungomare. Nessuna vittima. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

