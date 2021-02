Amalfi, frana sulla statale 163. Il sindaco: Un vero disastro, non sappiamo se coinvolte persone (Di martedì 2 febbraio 2021) Paura ad Amalfi dove si è verificata una frana che ha sfiorato abitazioni e sommerso la strada statale 163, raggiungendo il lungomare della Marinella. “E’ un disastro, un vero disastro”. Così il sindaco di Amalfi, Daniele Milano, contattato dall’Adnkronos. “Abbiamo già attivato tutta la linea di emergenza – spiega Milano – e allertato la sala operativa regionale, la Prefettura e i Vigili del Fuoco”. Al momento non risultano feriti o dispersi anche se, sottolinea il sindaco, “il materiale franato sulla strada è imponente e nessuno in questo momento è in grado di dire se ci siano o meno persone coinvolte”. La prima necessità in questo momento “è di mettere in sicurezza ... Leggi su ildenaro (Di martedì 2 febbraio 2021) Paura addove si è verificata unache ha sfiorato abitazioni e sommerso la strada163, raggiungendo il lungomare della Marinella. “E’ un, un”. Così ildi, Daniele Milano, contattato dall’Adnkronos. “Abbiamo già attivato tutta la linea di emergenza – spiega Milano – e allertato la sala operativa regionale, la Prefettura e i Vigili del Fuoco”. Al momento non risultano feriti o dispersi anche se, sottolinea il, “il materialetostrada è imponente e nessuno in questo momento è in grado di dire se ci siano o meno”. La prima necessità in questo momento “è di mettere in sicurezza ...

#Amalfi: si stacca costone, frana sulla statale Il sindaco: 'Dalle prime testimonianze non sembra ci siano vittime' Amalfi, si stacca costone: frana sulla statale. Bloccata la strada per Positano Grossa frana ad Amalfi, strada costiera bloccata e case in piedi per miracolo. Ma del piano di salvaguardia ambientale, e… #Frana ad #Amalfi, l'ex sindaco: 'Due anni fa lavori sul costone' Antonio De Luca: 'La Procura ora indaghi per cap… Frana ad Amalfi, costone roccioso crolla sulla statale