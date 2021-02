Agenzia delle dogane: regolarizzate un milione e mezzo di mascherine (Di martedì 2 febbraio 2021) I funzionari della Agenzia delle dogane e dei monopoli di Bergamo, sede di Levate, hanno garantito la regolarizzazione di 1.500.000 mascherine chirurgiche triplo strato TNT. Le mascherine, provenienti dalla Cina, erano contenute in 1.500 colli e risultate non conformi alla normativa vigente ai fini dell’immissione in consumo, in quanto carenti dei requisiti informativi (tra cui: nome del produttore, lotto, tipologia di dispositivo, ecc.). In tali casi, qualora non si opti per la rispedizione all’estero, per l’immissione in consumo la merce deve essere regolarizzata e ottenere il cosiddetto N.O.S. (Nulla Osta Sanitario), che deve essere rilasciato dall’Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera del Ministero della Salute (U.S.M.A.F.) competente per territorio. La merce, pertanto, è stata ... Leggi su bergamonews (Di martedì 2 febbraio 2021) I funzionari dellae dei monopoli di Bergamo, sede di Levate, hanno garantito la regolarizzazione di 1.500.000chirurgiche triplo strato TNT. Le, provenienti dalla Cina, erano contenute in 1.500 colli e risultate non conformi alla normativa vigente ai fini dell’immissione in consumo, in quanto carenti dei requisiti informativi (tra cui: nome del produttore, lotto, tipologia di dispositivo, ecc.). In tali casi, qualora non si opti per la rispedizione all’estero, per l’immissione in consumo la merce deve essere regolarizzata e ottenere il cosiddetto N.O.S. (Nulla Osta Sanitario), che deve essere rilasciato dall’Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera del Ministero della Salute (U.S.M.A.F.) competente per territorio. La merce, pertanto, è stata ...

