22 persone sono state arrestate nell’ambito di un’indagine sulla criminalità organizzata nella zona di Agrigento (Di martedì 2 febbraio 2021) Martedì mattina 22 persone sono state arrestate dai carabinieri del Ros (Raggruppamento operativo speciale, l’organo investigativo dei carabinieri) nell’ambito di un’indagine sulla criminalità organizzata nella zona di Agrigento. Tra queste c’è Angelo Gallea, considerato uno dei mandanti dell’omicidio del giudice Leggi su ilpost (Di martedì 2 febbraio 2021) Martedì mattina 22arredai carabinieri del Ros (Raggruppamento operativo speciale, l’organo investigativo dei carabinieri)didi. Tra queste c’è Angelo Gallea, considerato uno dei mandanti dell’omicidio del giudice

SamiKhedira : ... Sono fiero di essere stato parte di questa era. Per me è sempre stato un onore poter portare questa maglia plur… - crocerossa : ?? Siamo al campo di Lipa, in #Bosnia, dove oggi sono stati distribuiti gli aiuti inviati dalla CRI alla Consorella… - martaottaviani : E comunque fra le persone fermate oggi ci sono anche 82 giornalisti. ve l'ho già detto che la #Russia mi ricorda se… - valentinab3006 : RT @fcancellato: A dicembre 2021 su 101mila persone che hanno perso il lavoro, 99mila sono donne. E noi siamo ancora qua a ironizzare sul… - jisungiebunny : Alla fine le uniche persone che hanno una opinione valida sull'argomento sono loro -