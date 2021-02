Zona gialla, ancora chiuse palestre e piscine: come svolgere attività fisica (Di lunedì 1 febbraio 2021) Non è ancora tempo per palestre e piscine, chiuse anche quando l’Italia prova a ripartire. La Zona gialla non coincide con la possibilità di tornare a nuotare o alzare pesi in spazi chiusi, per quello ci vorrà ancora del tempo, anche se nessuno riesce a quantificarlo. L’attività fisica si sposta dalle palestre e si rincorre sui prati, nei parchi, nei centri sportivi all’aperto. Il governo, attraverso le FAQ consultabili sul proprio sito, ha disposto una serie di indicazioni per fare chiarezza. L’attività venatoria è praticabile ovunque, rimanendo sempre all’interno della propria Regione o Provincia autonoma. Per quanto riguarda palestre, piscine, centri benessere e ... Leggi su italiasera (Di lunedì 1 febbraio 2021) Non ètempo peranche quando l’Italia prova a ripartire. Lanon coincide con la possibilità di tornare a nuotare o alzare pesi in spazi chiusi, per quello ci vorràdel tempo, anche se nessuno riesce a quantificarlo. L’si sposta dallee si rincorre sui prati, nei parchi, nei centri sportivi all’aperto. Il governo, attraverso le FAQ consultabili sul proprio sito, ha disposto una serie di indicazioni per fare chiarezza. L’venatoria è praticabile ovunque, rimanendo sempre all’interno della propria Regione o Provincia autonoma. Per quanto riguarda, centri benessere e ...

