Your Phone | adesso è possibile utilizzare più app contemporaneamente

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Microsoft ha rilasciato un aggiornamento per l’app(Il tuo telefono) che permette dipiù app del telefono in contemporanea. Unleash#Android apps on#Windows10 PC! With #app and select @SamsungMobiles you can interact with multiple mobile apps fromPC. Available today! More info – https://t.co/5jpTJTwmeiFull video – https://t.co/Ff5kbGRG22#Microsoft #MotionGraphics pic.twitter.com/GXqsvP6NRq — Analy Otero Diaz (@AnalyMsft) January 28, 2021 Come funziona? Gli utenti con gli smartSamsung supportati che eseguono Android 11.0 possono aprire più app mobile installate sul telefono direttamente dal PC. Le applicazioni possono essere gestite e aperte dalla pagina ...