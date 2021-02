Vaccini Pfizer, dal 15 febbraio consegne regolari (Di lunedì 1 febbraio 2021) C’è una buona notizia sul fronte dei vaccini per l’Unione Europea. Pfizer Biontech riparte con la distribuzione regolare. Dal 15 febbraio dovrebbero aumentare le consegne e, nel primo trimestre del 2021, l’azienda assicura le dosi previste dal contratto. Entro giugno dovrebbero arrivare altri 75 milioni di dosi. Leggi su vanityfair (Di lunedì 1 febbraio 2021) C’è una buona notizia sul fronte dei vaccini per l’Unione Europea. Pfizer Biontech riparte con la distribuzione regolare. Dal 15 febbraio dovrebbero aumentare le consegne e, nel primo trimestre del 2021, l’azienda assicura le dosi previste dal contratto. Entro giugno dovrebbero arrivare altri 75 milioni di dosi.

