Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri è stato operato al cuore (Di lunedì 1 febbraio 2021) Riccardo Guarnieri, il cavaliere tarantino di Uomini e Donne, ha raccontato al magazine del programma un difficile momento della sua vita finora tenuto nascosto. Tanto amato, quanto odiato, Guarnieri e la storia con Ida Platano sono stati a lungo al centro dell’attenzione. Questa volta però, ha voluto raccontare di un qualcosa che va oltre i giochi di corteggiamento. L’intervista: cosa ha fatto preoccupare i fan Sembrerebbe che la travagliata storia d’amore con la dama Ida Platano, tra tira e molla, convivenza e un quasi matrimonio, non sia il solo argomento di cui Guarnieri vuole parlare. Il cavaliere pugliese ha fatto preoccupare i suoi fan con alcune dichiarazioni su un’operazione che avrebbe dovuto subire: un problema di cuore, ma non di quelli trattati a ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 1 febbraio 2021), il cavaliere tarantino di, ha raccontato al magazine del programma un difficile momento della sua vita finora tenuto nascosto. Tanto amato, quanto odiato,e la storia con Ida Platano sono stati a lungo al centro dell’attenzione. Questa volta però, ha voluto raccontare di un qualcosa che va oltre i giochi di corteggiamento. L’intervista: cosa ha fatto preoccupare i fan Sembrerebbe che la travagliata storia d’amore con la dama Ida Platano, tra tira e molla, convivenza e un quasi matrimonio, non sia il solo argomento di cuivuole parlare. Il cavaliere pugliese ha fatto preoccupare i suoi fan con alcune dichiarazioni su un’operazione che avrebbe dovuto subire: un problema di, ma non di quelli trattati a ...

LiaQuartapelle : Nel 2020 hanno perso il lavoro 444mila persone 312mila donne 132mila uomini Solo a dicembre sono stati persi 101mi… - SusannaCeccardi : Palamara riconosce che «se un magistrato non fa politica conta quasi zero» e «chi non si identifica con le correnti… - Avvenire_Nei : Mezzo milioni di donne e uomini vittime delle «malattie dimenticate» - ninabecks1 : RT @lucianonobili: Esattamente un anno fa eravamo tutti insieme e in presenza, alla prima Assemblea Nazionale di @ItaliaViva a Cinecittà. S… - sofonisba55 : RT @Rox55918518: @matteorenzi Sei indecente. Non sei solo, mio malgrado, un ex Presidente del consiglio, ma anche un attuale senatore di un… -