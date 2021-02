Travaglio nella ridotta del Conte-ter. Il suo “Fatto” sempre più partito e sempre meno giornale (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ma quale Draghi, quale Cottarelli e quale Cartabia. Ma ci faccia il piacere: Giuseppe Conte è il solo premier e Roberto Fico è il suo profeta. Semina certezze di granito il Fatto di Marco Travaglio nel quotidiano reportage sulla crisi di governo. Oggi a campeggiare in prima pagina è la smentita del Quirinale sui magheggi in corso per portare SuperMario a Palazzo Chigi. Secondo Stampa e Repubblica, l’ex-presidente della Bce aveva avuto più d’un colloquio telefonico con Mattarella e stretto un mezzo accordo con l’Innominabile Matteo Renzi. Su quest’ultimo non v’è certezza, ma quanto ai primi la precisazione è arrivata più puntuale di una cambiale in scadenza: dal Colle nessun sondaggio su Draghi. “No” all’ipotesi Draghi Gongola il giornale di Travaglio che spara la smentita attaccando «il ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ma quale Draghi, quale Cottarelli e quale Cartabia. Ma ci faccia il piacere: Giuseppeè il solo premier e Roberto Fico è il suo profeta. Semina certezze di granito ildi Marconel quotidiano reportage sulla crisi di governo. Oggi a campeggiare in prima pagina è la smentita del Quirinale sui magheggi in corso per portare SuperMario a Palazzo Chigi. Secondo Stampa e Repubblica, l’ex-presidente della Bce aveva avuto più d’un colloquio telefonico con Mattarella e stretto un mezzo accordo con l’Innominabile Matteo Renzi. Su quest’ultimo non v’è certezza, ma quanto ai primi la precisazione è arrivata più puntuale di una cambiale in scadenza: dal Colle nessun sondaggio su Draghi. “No” all’ipotesi Draghi Gongola ildiche spara la smentita attaccando «il ...

SecolodItalia1 : Travaglio nella ridotta del Conte-ter. Il suo “Fatto” sempre più partito e sempre meno giornale… - PaoloSoddu1 : Nella Repubblica dei bugiardi chi conduce e dovrebbe svelare la menzogna - confondendo peraltro significativamente… - gaiagioiared : RT @Gabbiacane: Renzi si rende odioso ma per sua fortuna c'è un giornalista specializzato in killeraggi mediatici, che in un altro paese sa… - TitoBorsa : RT @g_ferru: La polemica sulle frasi di #Travaglio dimostra le basse percentuali di comprensione del testo nella popolazione italiana. #Bin… - ClaudioCrosara : @martinoloiacono scommettiamo che, con il supporto di Travaglio & C., nonostante le denunce circostanziate, le inte… -