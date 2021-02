The Medium e la sua doppia realtà: "Non è un semplice split screen" (Di lunedì 1 febbraio 2021) La peculiarità saliente di The Medium è senza dubbio la sua meccanica di gioco che porta la protagonista fuori dalla nostra realtà e dentro un altro mondo, decisamente più oscuro. Gli sviluppatori, il Bloober Team, ha più volte affermato che è proprio per via di questa complessa meccanica che il titolo aveva bisogno della potenza della next-gen: non si tratta di un semplice split screen. Jacek Zi?ba, produttore del gioco, ha confermato questo punto nuovamente e fermamente sulle pagine di Xbox Wire. Sostanzialmente, mentre uno split screen mostra due versioni dello stesso scenario, i due mondi di The Medium, anche se paralleli, sono completamente diversi in termini di asset, texture, modelli, illuminazione ed effetti, e tutto ciò ha un costo di risorse ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 1 febbraio 2021) La peculiarità saliente di Theè senza dubbio la sua meccanica di gioco che porta la protagonista fuori dalla nostrae dentro un altro mondo, decisamente più oscuro. Gli sviluppatori, il Bloober Team, ha più volte affermato che è proprio per via di questa complessa meccanica che il titolo aveva bisogno della potenza della next-gen: non si tratta di un. Jacek Zi?ba, produttore del gioco, ha confermato questo punto nuovamente e fermamente sulle pagine di Xbox Wire. Sostanzialmente, mentre unomostra due versioni dello stesso scenario, i due mondi di The, anche se paralleli, sono completamente diversi in termini di asset, texture, modelli, illuminazione ed effetti, e tutto ciò ha un costo di risorse ...

Majo__ITA : Puntata 3 di 'The Medium' se vi siete persi quelle prima poco male, recuperatele qua - Eurogamer_it : #TheMedium e la sua doppia realtà: 'Non è un semplice split screen' - HDblog : RT @HDblog: The Medium, le vendite superano ogni aspettativa: recuperati i costi di sviluppo - HysabellTwitch : Ho aggiunto The Medium alla mia collezione - juri_po88 : Il lunedì è sempre un dramma. Non se passate su Twitch che proseguiamo l'avventura di 'The Medium', dalle 20:00 all… -