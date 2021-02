Startup: equity crowdfunding? 10 consigli per non bruciarsi la campagna (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 31 gen. (Adnkronos/Labitalia) - "Avere un buon prodotto o servizio è solo metà del lavoro. Riuscire a comunicarlo nella maniera giusta è l'altra metà. Eppure, questa parte è spesso trascurata dalle Startup che si approcciano all'equity crowdfunding". A spiegarlo è Salvatore Viola, esperto di comunicazione e co-founder di Dynamo, l'agenzia di marketing e digital Pr che ad oggi ha contribuito a raccogliere oltre 6,5 milioni di euro. "Siamo stati i primi a occuparci di equity crowdfunding, da quando questa forma di investimento è approdata nel nostro Paese. Nel 2016 abbiamo seguito la prima campagna su CrowdFundMe, una delle prime cinque in Italia. Era la raccolta di CleanBnB, la Startup degli affitti brevi, che poi abbiamo accompagnato in un secondo round nel 2018 ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 31 gen. (Adnkronos/Labitalia) - "Avere un buon prodotto o servizio è solo metà del lavoro. Riuscire a comunicarlo nella maniera giusta è l'altra metà. Eppure, questa parte è spesso trascurata dalleche si approcciano all'". A spiegarlo è Salvatore Viola, esperto di comunicazione e co-founder di Dynamo, l'agenzia di marketing e digital Pr che ad oggi ha contribuito a raccogliere oltre 6,5 milioni di euro. "Siamo stati i primi a occuparci di, da quando questa forma di investimento è approdata nel nostro Paese. Nel 2016 abbiamo seguito la primasu CrowdFundMe, una delle prime cinque in Italia. Era la raccolta di CleanBnB, ladegli affitti brevi, che poi abbiamo accompagnato in un secondo round nel 2018 ...

