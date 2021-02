(Di lunedì 1 febbraio 2021) Dramma a Specchia Gallone, paesino del Salento:Diperdella vittima. (Facebook)in maniera barbara: colpita da coltellate alla nuca, al volto, al collo che non le hanno lasciato scampo.Di, una giovane donna di 29 anni residente a Rimini, è morta così questa sera per. Il dramma si è consumato in un piccolo borgo della provincia di Lecce, Specchia Gallone. Leggi anche -> Annie Le, studentessadelitti a circuito chiuso: il drammatico caso La tranquillità del paesino di appena 500 anime è stata dunque scossa dal più efferato dei femminicidi: ad aggredire la giovane, che sembra fosse ...

Teresa02247224 : RT @Blackmb7passi: Nel 2020 è stata uccisa una donna ogni tre giorni. Siamo appena all'inizio del 2021 a piangere l'ennesima vittima di fem… - antoniope84 : RT @Blackmb7passi: Nel 2020 è stata uccisa una donna ogni tre giorni. Siamo appena all'inizio del 2021 a piangere l'ennesima vittima di fem… - zazoomblog : Femminicidio a Specchia: 29enne accoltellata mentre passeggia con il fidanzato Si cerca un uomo che in passato avev… - laura_lavespa : RT @Blackmb7passi: Nel 2020 è stata uccisa una donna ogni tre giorni. Siamo appena all'inizio del 2021 a piangere l'ennesima vittima di fem… - SaraLF74 : RT @Blackmb7passi: Nel 2020 è stata uccisa una donna ogni tre giorni. Siamo appena all'inizio del 2021 a piangere l'ennesima vittima di fem… -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Maggio

Indagini si concentrano sull'ex fidanzato La vittima si chiamavadi, aveva 29 anni, ed era di Rimini. Della provincia di Napoli è invece l'uomo sulle cui tracce sono i poliziotti del ...Una ragazza di 29 anni,di, originaria di Rimini e che da qualche tempo viveva in Salento con il fidanzato, è stata uccisa in località Specchia Gallone, a Minervino di Lecce, in via Pascoli, vicino alla Chiesa ...Dramma a Specchia Gallone, paesino del Salento: Sonia Di Maggio uccisa per strada, ricercato l'ex fidanzato della vittima.Brutale vicenda di cronaca quella che arriva dalla provincia di Lecce, dove nelle ultime ore una 29enne è stata ritrovata morta per strada. Dai primi rilievi, è emerso che sareb ...