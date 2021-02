«Sbagliate le zone gialle Danno alla popolazione l’ennesima falsa impressione che tutto stia finendo» 

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Sul Corriere della Sera, un’intervista all’epidemiologo Cesare Cislaghi, dell’Associazione italiana di epidemiologia, Aie. Si dichiara contrario alle, da oggi in vigore in tutta Italia. «Per noi è rischioso aver ripristinato tante. La percezione dei cittadini è che la paura sia passata. A me quegli sciami di persone all’aria aperta mettono timore». Spiega perché. «I dati pubblicati giornalmente sul sito della Protezione civile sembrano disegnare un altro quadro. È troppo presto per togliere alle regioni il rosso e l’arancione. Questo dal punto di vista epidemiologico. Comprendo che dopo tanti mesi di chiusure bisognava dare un segnale politico di ottimismo, ma allora perché non accompagnare questo ritornopresunta normalità, che poi non è affatto tale, con una campagna di ...