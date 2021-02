Rassegna stampa 1 febbraio 2021 | studenti delle superiori in classe | c’è ansia

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’ sempre la questione di Governo a tenere banco sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. L‘Unione Europea chiede all’Italia di risolvere il problema quanto prima ma, intanto, è il programma a tenere sulle spine. Spazio, ovviamente, anche al coronavirus con alcune Regioni che hanno cambiato colore, passando al giallo. Ritorno inper tantissimiscuole, non manca la preoccupazione in merito. Infine lo sport col testa a testa tra Milan e Inter che va avanti. Napoli, Gattuso attacca De Laurentiis. See image gallery at anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it.

pbersani : Quando da bambini si giocava al Far West, stavo con gli indiani. Avvertivo un sentimento di uguaglianza, chissà da… - borghi_claudio : Mi è parso di sentire @Vale_Clemente alla rassegna stampa di Sky leggere e tradurre bene un titolo in tedesco. Ah p… - SPress24 : La rassegna Stampa di #sportpress24 di oggi Lunedì 01 Febbraio 2021 - SPress24 : La rassegna Stampa di #sportpress24 di oggi Lunedì 01 Febbraio 2021 - SPress24 : La rassegna Stampa di #sportpress24 di oggi Lunedì 01 Febbraio 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Rassegna stampa

Salernonotizie.it

Nuova cassa integrazione Covid per il 2021: l'inps fornisce le prime indicazioni sulle ulteriori 12 settimane di cassa integrazione (CIGO, Cassa in Deroga Assegno ordinari e CISOA ) previste dalla ...[Video] " Ladi domenica 31 gennaio 2021 . In caso di problemi di visualizzazione del video, potrebbe essere necessario disattivare AdBlockStampaEcco i titoli delle prime pagine sui giornali Mattino e Le Cronache. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano IL MATTINO in prima pagina troviamo: In classe tra paura e proteste.L'ipotesi non trova d'accordo Ettore Maria Colombo, navigato cronista parlamentare, nella rassegna stampa di RaiNews24 condotta su Rainews da Giuseppina Testoni, commentando la nostra prima pagina di ...