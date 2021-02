Ragusa, incidente mortale in serata: perde la vita un ragazzo di 18 anni (Di lunedì 1 febbraio 2021) Drammatico incidente ieri sera a Ragusa. Un giovane di appena 18 anni ha perso la vita in zona Salesiani dopo aver perso il controllo del veicolo su cui viaggiava. Ragusa, incidente mortale: perde la vita un 18enne F.F., queste le sue iniziali, era in sella a una moto quando sarebbe finito fuori strada. Lo schianto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Drammaticoieri sera a. Un giovane di appena 18ha perso lain zona Salesiani dopo aver perso il controllo del veicolo su cui viaggiava.laun 18enne F.F., queste le sue iniziali, era in sella a una moto quando sarebbe finito fuori strada. Lo schianto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

