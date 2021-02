Minecraft e Ray-Tracing | un video mostra una stupefacente ricreazione di Minas Tirith de Il Signore degli Anelli

(Di lunedì 1 febbraio 2021) In collaborazione con la compagnia dei costruttori diMiddle-Earth, l'ultima vetrina RTX di Nvidia ci porta in un tour della città monolitica de Il. Da quanto si può vedere, Nvidia ha preso il lavoro esistente dalla community utilizzando la sua impressionante tecnologia di ray-RTX per migliorare l'ampia. In realtà è un adattamento sbalorditivo anche senza RTX, ma"potenziata" dalla tecnologia è davvero. Attraverso il, possiamo vedere la città con un'incantevole illuminazione con ray. Le sue strade fitte e stratificate sono una specie di vetrina perfetta per la ...

