Mercato auto Italia, il 2021 parte in salita: -14% di immatricolazioni a gennaio (Di lunedì 1 febbraio 2021) Poteva andare peggio. A gennaio il Mercato Italiano dell’auto parte con un -14,03% delle immatricolazioni rispetto a gennaio 2019, mese di riferimento in cui la pandemia doveva ancora manifestarsi con tutta la sua violenza nel nostro Paese. Apparentemente la flessione sarebbe allarmante. In realtà, considerando che il 2020 si è chiuso complessivamente con un -28%, nel primo mese del 2021 sarebbe potuta, per l’appunto, andare molto peggio. A gennaio quindi, complici anche due giornate lavorative in meno rispetto al corrispondente mese dello scorso anno, sono state immatricolate 134.001 autovetture (a parità di giorni lavorati, il calo del gennaio scorso è stato del 4,97%). A sostenere il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Poteva andare peggio. Ailno dell’con un -14,03% dellerispetto a2019, mese di riferimento in cui la pandemia doveva ancora manifestarsi con tutta la sua violenza nel nostro Paese. Apparentemente la flessione sarebbe allarmante. In realtà, considerando che il 2020 si è chiuso complessivamente con un -28%, nel primo mese delsarebbe potuta, per l’appunto, andare molto peggio. Aquindi, complici anche due giornate lavorative in meno rispetto al corrispondente mese dello scorso anno, sono state immatricolate 134.001vetture (a parità di giorni lavorati, il calo delscorso è stato del 4,97%). A sostenere il ...

