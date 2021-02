"Ma che c*** dici?". Matteo Renzi, umiliazione atroce da "Striscia": un video molto imbarazzante | Guarda (Di lunedì 1 febbraio 2021) "First reaction: shock", è la frase che ha dato grande popolarità a Matteo Renzi che, al di fuori dei riflettori politici, è praticamente irrilevante per gli italiani. Striscia la Notizia - il tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci - ha deciso di tornare sull'inglese maccheronico del leader di Italia Viva, montando un video molto simpatico che racchiude diverse altre dichiarazioni in lingua straniera un po' sgangherate o piene di errori. Il tutto termina poi con un classico "ma che c*** dici?", che Renzi dovrà incassare di buon grado, dato che i suoi scivoloni sono diventati virali. Al punto che in pratica sono l'unica cosa in grado di far risalire la sua popolarità: lo "choc" mostrato nell'ultima intervista in inglese per la Bbc è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) "First reaction: shock", è la frase che ha dato grande popolarità ache, al di fuori dei riflettori politici, è praticamente irrilevante per gli italiani.la Notizia - il tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci - ha deciso di tornare sull'inglese maccheronico del leader di Italia Viva, montando unsimpatico che racchiude diverse altre dichiarazioni in lingua straniera un po' sgangherate o piene di errori. Il tutto termina poi con un classico "ma che?", chedovrà incassare di buon grado, dato che i suoi scivoloni sono diventati virali. Al punto che in pratica sono l'unica cosa in grado di far risalire la sua popolarità: lo "choc" mostrato nell'ultima intervista in inglese per la Bbc è ...

