Lo sfogo di Gattuso è stato grottesco | ma pure la società non brilla

(Di lunedì 1 febbraio 2021) La sorpresa sono gli Aquilotti. La delusione la Dea. La partita più bella si gioca a Bergamo. Ormai la sfida è un classico del campionato. Ed è sempre di più “la partita”. Cosa si inventa stavolta il geniale Inzaghi? Zero possesso per non attivare duelli con gli uomini di Gasp. Palla subito sulle punte che tagliano e portano fuori posizione i tre difensori nerazzurri che marcano ad uomo. Al primo anticipo sbagliato, buco e gli Aquilotti volano in porta. L’intuizione di Correa prima punta e Ciro d’Italia rifinitore si rivela vincente. Meraviglia! Autentica lezione di calcio. Vendicata l’eliminazione di Coppa. Quinta vittoria consecutiva e sorpasso servito. Uomo del giorno Manuel Lazzari. Cade in area e aiuta subito l’arbitro a prendere la decisione corretta. Applausi. Diavoli ancora di rigore al Dall’Ara. Storcono il naso in molti. Ma quando una squadra gioca soprattutto in area ...