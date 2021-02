Liverpool | visite mediche per Kabak A breve la firma

MatteoPedrosi : #Liverpool, ecco il difensore: #Kabak alle visite mediche. Ma l'operazione si chiuderà soltanto se lo Schalke trove… - wig_giw : RT @MatteoPedrosi: #Liverpool, ecco il difensore: #Kabak alle visite mediche. Ma l'operazione si chiuderà soltanto se lo Schalke troverà un… - stilunbearable : RT @MatteoPedrosi: #Liverpool, ecco il difensore: #Kabak alle visite mediche. Ma l'operazione si chiuderà soltanto se lo Schalke troverà un… - CMercato24H24 : ?? Ozan #Kabak al #Liverpool: è fatta! ???? Il difensore turco sta svolgendo le visite mediche in questi minuti a Gels… - Shabbaz77 : RT @MatteoPedrosi: #Liverpool, ecco il difensore: #Kabak alle visite mediche. Ma l'operazione si chiuderà soltanto se lo Schalke troverà un… -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool visite

Già pianificate lemediche. Lo Schalke 04 , che deve anche trovare un sostituto, preferisce l'obbligo di acquisto del cartellino. I contatti tra il, gli agenti di Kabak e lo Schalke ...Questa mattina sono in programma lemediche per il centrocampista, pronto a firmare un ... 7.59 Ilha praticamente definito l'acquisto del difensore inglese Benjamin Keith 'Ben' Davies (...Non è più nel mirino del Milan, ma Ozan Kabak potrebbe ancora cambiare squadra in questa finestra invernale del calciomercato. Secondo quanto spiegato da Sky Sports, il Liverpool è ...Poche ore alla chiusura del calciomercato: i club d’Italia avranno tempo fino a stasera, ore 20.00, per concludere le trattative ancora in essere e proseguire poi per la propria strada nella seconda p ...