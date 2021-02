“Le elezioni? Sono più vicine, anche Mattarella non lo ha escluso”, afferma Giorgia Meloni (Di lunedì 1 febbraio 2021) Mentre, come scriviamo in un altro articolo, a Palazzo Chigi – ‘condotti’ dal presidente della Camera – proseguono febbrilmente i confronti con i vari partiti, quando mancano circa 24 ore dal ritorno di Fico al Quirinale, la situazione non sembra al momento promettere nulla di buono. La maggioranza persevera con la stessa linea comune, con Conte ancora ‘in sella’, e l’opposizione ha avanzato una sola alternativa al voto, in parte subito rigettata dal Pd. Meloni: “Le elezioni? Molto vicine, anche Mattarella non le ha escluse” Un ‘impasse’ che, tutto sommato, Giorgia Meloni interpreta positivamente tanto è che, intervento su Radio Uno, ha affermato “Credo che le elezioni siano più vicine di quanto si dica, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 1 febbraio 2021) Mentre, come scriviamo in un altro articolo, a Palazzo Chigi – ‘condotti’ dal presidente della Camera – proseguono febbrilmente i confronti con i vari partiti, quando mancano circa 24 ore dal ritorno di Fico al Quirinale, la situazione non sembra al momento promettere nulla di buono. La maggioranza persevera con la stessa linea comune, con Conte ancora ‘in sella’, e l’opposizione ha avanzato una sola alternativa al voto, in parte subito rigettata dal Pd.: “Le? Moltonon le ha escluse” Un ‘impasse’ che, tutto sommato,interpreta positivamente tanto è che, intervento su Radio Uno, hato “Credo che lesiano piùdi quanto si dica, ...

