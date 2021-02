Laetitia Casta incinta: in arrivo il quarto figlio a 43 anni (Di lunedì 1 febbraio 2021) La modella francese è in attesa del quarto figlio. L'attrice è stata pizzicata fuori al conservatorio di Parigi con un pancione che non lascia dubbi. L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 1 febbraio 2021) La modella francese è in attesa del. L'attrice è stata pizzicata fuori al conservatorio di Parigi con un pancione che non lascia dubbi. L'articolo proviene da Gossip e Tv.

