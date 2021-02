Investimenti sostenibili, è in arrivo l’Abc del green (Di lunedì 1 febbraio 2021) Esg, Sri, green bond. «Ma di cosa state parlando!», risponderebbe, un po’ irritato, l’interlocutore poco avvezzo al mondo della sostenibilità. Anche quelli tanto avvezzi al tema, però, a volte... Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 1 febbraio 2021) Esg, Sri,bond. «Ma di cosa state parlando!», risponderebbe, un po’ irritato, l’interlocutore poco avvezzo al mondo dellatà. Anche quelli tanto avvezzi al tema, però, a volte...

emmemea : RT @2didenari: L'Abc degli investimenti sostenibili in edicola oggi con Il Sole 24 ORE - 2didenari : L'Abc degli investimenti sostenibili in edicola oggi con Il Sole 24 ORE - ConfCommercioAb : Le POLITICHE SOSTENIBILI offriranno sempre più opportunità per la tua impresa? Su questi temi #Confcommercio vuole… - metallirari : Il boom degli investimenti sostenibili (ESG) - ferpress : #BEI: stanziati 5,3 mld per affari, istruzione, #trasporti sostenibili e investimenti in alloggi sociali - Ferpress -