In Sicilia si può diventare assistenti parlamentari con la sola licenzia media (Di lunedì 1 febbraio 2021) In Sicilia si può diventare assistente parlamentare di prima fascia con la sola licenza media. È il requisito minimo previsto dal bando pubblicato il 12 gennaio scorso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia per le 23 posizioni aperte, come riporta il quotidiano TP24. Per accedere al concorso bisogna essere maggiorenni, essere cittadini dell’Unione europea e non aver superato i 41 anni. Poi ci sono le specifiche per l’iscrizione: bisogna iscriversi al concorso sul sito dell’Assemblea l’11 febbraio, pagando una tassa di 10 euro. E fin qui nulla di strano. Ma all’articolo 2 comma 1 lettera c del bando c’è scritto: «Per l’ammissione al concorso è necessario che i candidati siano in possesso del seguente titolo di studio: diploma di scuola secondaria di primo grado con giudizio pari ad ottimo, ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 1 febbraio 2021) Insi puòassistente parlamentare di prima fascia con lalicenza. È il requisito minimo previsto dal bando pubblicato il 12 gennaio scorso nella Gazzetta Ufficiale della Regioneper le 23 posizioni aperte, come riporta il quotidiano TP24. Per accedere al concorso bisogna essere maggiorenni, essere cittadini dell’Unione europea e non aver superato i 41 anni. Poi ci sono le specifiche per l’iscrizione: bisogna iscriversi al concorso sul sito dell’Assemblea l’11 febbraio, pagando una tassa di 10 euro. E fin qui nulla di strano. Ma all’articolo 2 comma 1 lettera c del bando c’è scritto: «Per l’ammissione al concorso è necessario che i candidati siano in possesso del seguente titolo di studio: diploma di scuola secondaria di primo grado con giudizio pari ad ottimo, ...

Biofafafa : RT @christianrocca: Ars amatoriale In Sicilia si può diventare assistenti parlamentari con la sola licenzia media - gio551 : RT @christianrocca: Ars amatoriale In Sicilia si può diventare assistenti parlamentari con la sola licenzia media - MassimoChiaram7 : RT @christianrocca: Ars amatoriale In Sicilia si può diventare assistenti parlamentari con la sola licenzia media - Linkiesta : RT @christianrocca: Ars amatoriale In Sicilia si può diventare assistenti parlamentari con la sola licenzia media - Rosenkavalier70 : RT @Linkiesta: In Sicilia si può diventare assistenti parlamentari con la sola licenzia media Per l’Assemblea Regionale basta essere maggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia può Coronavirus: i nuovi positivi sono 223 nel Varesotto, 1.093 in Lombardia

...intasamento al pronto soccorso del Circolo di Varese LEGGI L'ARTICOLO Un altro parametro che può ... 223.611 (12.264) (+514) Puglia: 123.286 (52.084) (+379) Sardegna: 38.660 (15.556) (+123) Sicilia: ...

In Sicilia si può diventare assistenti parlamentari con la sola licenzia media

In Sicilia si può diventare assistente parlamentare di prima fascia con la sola licenza media. È il requisito minimo previsto dal bando pubblicato il 12 gennaio scorso nella Gazzetta Ufficiale della ...

...intasamento al pronto soccorso del Circolo di Varese LEGGI L'ARTICOLO Un altro parametro che... 223.611 (12.264) (+514) Puglia: 123.286 (52.084) (+379) Sardegna: 38.660 (15.556) (+123): ...Insidiventare assistente parlamentare di prima fascia con la sola licenza media. È il requisito minimo previsto dal bando pubblicato il 12 gennaio scorso nella Gazzetta Ufficiale della ...