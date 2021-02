"I monoclonali funzionano" Silvestri: troppi pregiudizi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il professore dell'Università di Atlanta critica l'Aifa. "Sperimentazione in ritardo" "Basta contrapposizione con la cura col plasma: dobbiamo salvare vite umane" Leggi su quotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il professore dell'Università di Atlanta critica l'Aifa. "Sperimentazione in ritardo" "Basta contrapposizione con la cura col plasma: dobbiamo salvare vite umane"

IlGualty : RT @SignorErnesto: Il Prof. Mantovani conferma la validità degli anticorpi monoclonali in un'intervista che vi consiglio di leggere. Funzi… - itsaudade : RT @CristinaDragani: @SignorErnesto Certo che funzionano. I risultati degli studi clinici lo dimostrano. Non capisco come mai è passata qua… - alceo67 : RT @SignorErnesto: Il Prof. Mantovani conferma la validità degli anticorpi monoclonali in un'intervista che vi consiglio di leggere. Funzi… - Ale74terni : RT @SignorErnesto: Il Prof. Mantovani conferma la validità degli anticorpi monoclonali in un'intervista che vi consiglio di leggere. Funzi… - Blackskorpion4 : RT @SignorErnesto: Il Prof. Mantovani conferma la validità degli anticorpi monoclonali in un'intervista che vi consiglio di leggere. Funzi… -