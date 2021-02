Giovane uccisa a Marsala, amica condannata all’ergastolo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Assassino reo confesso già processato e condannato a 30 anni La Corte d’assise di Trapani ha condannato all’ergastolo Margareta Buffa, 31 anni, originaria della Romania, processata per concorso nell’omicidio di Nicoletta Indelicato, 25 anni, anche lei di origine romena, uccisa con dodici coltellate e poi parzialmente bruciata la notte tra il 16 e il 17 Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Assassino reo confesso già processato e condannato a 30 anni La Corte d’assise di Trapani ha condannatoMargareta Buffa, 31 anni, originaria della Romania, processata per concorso nell’omicidio di Nicoletta Indelicato, 25 anni, anche lei di origine romena,con dodici coltellate e poi parzialmente bruciata la notte tra il 16 e il 17

Il diciannovenne ha da subito affermato di non averla uccisa e ha inoltre dichiarato che la giovane si sarebbe appiccata il fuoco da sola per poi gettarsi nel burrone nel quale è stata ritrovata. ...

Giovane uccisa a Marsala, amica condannata all'ergastolo - Sicilia Agenzia ANSA Giovane uccisa a Marsala, amica condannata all’ergastolo

La Corte d'assise di Trapani ha condannato all'ergastolo Margareta Buffa, 31 anni, originaria della Romania, processata per concorso nell'omicidio di ...

Diritti umani: Murad (Nobel pace 2018), “migliaia di yazidi ancora nelle fosse comuni”

I resti di 104 yazidi massacrati dall'Isis nel 2014 saranno restituiti al villaggio di Kocho, nel Sinjar meridionale, il 6 febbraio. Qui i membri della comunità yazida si riuniranno per una cerimonia ...

