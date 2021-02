GF Vip, in arrivo una nuova eliminazione: il pubblico ha deciso (Di martedì 2 febbraio 2021) Al Grande Fratello Vip è tempo di nuove eliminazioni, ad un mese esatto dalla finale. Al televoto ci sono 4 volti femminili, più o meno apprezzati dal pubblico: Maria Teresa Ruta, Giulia Salemi, Samantha De Grenet e Carlotta Dell’Isola. Questa sera arriva l’atteso verdetto, che vede costretta una di loro a lasciare i giochi. Un televoto tutto al femminile Sono 4 volti femminili a contendersi la permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip. Le nomination realizzate dai concorrenti nella puntata di venerdì scorso hanno indirizzato al televoto Maria Teresa Ruta, Giulia Salemi, Samantha De Grenet e Carlotta Dell’Isola. A poche settimane dalla finalissima i giochi entrano sempre più nel vivo e, d’ora in avanti, ogni verdetto può pesare come un macigno. Come quelli che hanno portato Dayane Mello prima e Pierpaolo Pretelli poi ad essere i primi finalisti ufficiali di questa ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 2 febbraio 2021) Al Grande Fratello Vip è tempo di nuove eliminazioni, ad un mese esatto dalla finale. Al televoto ci sono 4 volti femminili, più o meno apprezzati dal: Maria Teresa Ruta, Giulia Salemi, Samantha De Grenet e Carlotta Dell’Isola. Questa sera arriva l’atteso verdetto, che vede costretta una di loro a lasciare i giochi. Un televoto tutto al femminile Sono 4 volti femminili a contendersi la permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip. Le nomination realizzate dai concorrenti nella puntata di venerdì scorso hanno indirizzato al televoto Maria Teresa Ruta, Giulia Salemi, Samantha De Grenet e Carlotta Dell’Isola. A poche settimane dalla finalissima i giochi entrano sempre più nel vivo e, d’ora in avanti, ogni verdetto può pesare come un macigno. Come quelli che hanno portato Dayane Mello prima e Pierpaolo Pretelli poi ad essere i primi finalisti ufficiali di questa ...

bbbnzl30 : Cosa mi veniva in mente quando pensavo a mio figlio Andrea? Che sogno di allenare l'Inter. A proposito,sé Conte sal… - RaffaeleSanto : La scaletta di stasera del #GrandeFratelloVip ?????? ?? #AndreaZenga rivede il fratello Nicolò ??Per #GiuliaSalemi e… - Giornaleditalia : Gf Vip 5, anticipazioni stasera lunedì 1 febbraio: clamorosa eliminazione e squalifica in arrivo! - anticipazionitv : #gfvip ?? In arrivo un forte comunicato del GF in diretta TV, ecco i dettagli ???? #1febbraio - blogtivvu : Walter Zenga risponde ad Alda D’Eusanio dopo le accuse al #GFVip: provvedimenti legali in arrivo? -