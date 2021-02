GF Vip, ‘brutto incidente’ in casa: attimi di panico per Tommaso, cos’è successo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Incidente in casa al GF Vip: attimi di panico per Tommaso Zorzi, è successo durante una sfida poche ore fa. Il Grande Fratello Vip è continuamente attraversato da continui colpi di scena che animano l’atmosfera in casa. I concorrenti spesso si trovano ad affrontare dei forti litigi, dato le differenti personalità presenti, ma ovviamente non L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 1 febbraio 2021) Incidente inal GF Vip:diperZorzi, èdurante una sfida poche ore fa. Il Grande Fratello Vip è continuamente attraversato da continui colpi di scena che animano l’atmosfera in. I concorrenti spesso si trovano ad affrontare dei forti litigi, dato le differenti personalità presenti, ma ovviamente non L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

martypicci : A quanto è quotata una scenata di MRT tra mezz'ora perchè sta accusando di brutto i pareri dei vip ?? #rosmello #gfvip - Gliocchinonmen1 : Il giorno più brutto in assoluto del Grande Fratello VIP...dopo quello della puntata dove Rosy vede il video con D… - RAbrioni : @Greta34442995 @lillasf33 Avrei volute vedere voi se al posto di giulia c sarebbe stato tommy ..come di domenica v… - roxy17835655 : Ma far condurre Tommaso domenica vip pare brutto ? Magari con giulia anche metterebbe idee fresche #tzvip - trashometro : La reazione della Salemi al successo del Late show di Tommaso non era perché, come sostenuto da alcuni prelievi, le… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip ‘brutto Coronavirus: Brusaferro (Iss), 'Rt a 0,93 in leggera ricrescita Affaritaliani.it