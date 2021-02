È stato svelato (per errore) il titolo del quarto capitolo di Matrix? (Di lunedì 1 febbraio 2021) C’è molta attesa per quello che sarà il quarto capitolo di Matrix. La saga fantascientifica e distopica ideata dalle sorelle Wachowski ha fatto il suo debutto nel 1999 con un film divenuto immediatamente un cult, seguito poi nel 2003 dai due sequel Matrix Reloaded e Matrix Revolution. Nell’estate di due anni fa è stato annunciato a sorpresa che Lana Wachowski sarebbe tornata a scrivere e a dirigere un nuovo episodio con i personaggi originali interpretati, fra gli altri, da Keanu Reeves (Neo) e Carrie-Anne Moss (Trinity). Anche se non sono trapelati ulteriori dettagli sui possibili sviluppi della trama, nelle scorse ora è iniziato a circolare online un dettaglio che, se confermato, potrebbe gettare nuova luce sul progetto. La make-up artist Shunika Terry, coinvolta nella lavorazione, ... Leggi su wired (Di lunedì 1 febbraio 2021) C’è molta attesa per quello che sarà ildi. La saga fantascientifica e distopica ideata dalle sorelle Wachowski ha fatto il suo debutto nel 1999 con un film divenuto immediatamente un cult, seguito poi nel 2003 dai due sequelReloaded eRevolution. Nell’estate di due anni fa èannunciato a sorpresa che Lana Wachowski sarebbe tornata a scrivere e a dirigere un nuovo episodio con i personaggi originali interpretati, fra gli altri, da Keanu Reeves (Neo) e Carrie-Anne Moss (Trinity). Anche se non sono trapelati ulteriori dettagli sui possibili sviluppi della trama, nelle scorse ora è iniziato a circolare online un dettaglio che, se confermato, potrebbe gettare nuova luce sul progetto. La make-up artist Shunika Terry, coinvolta nella lavorazione, ...

Ultime Notizie dalla rete : stato svelato Zelda Breath of the Wild 2: svelato il periodo di uscita?

A riportare il tutto è stato l'utente Twitter "Ezereal", da sempre molto vicino a tutto quel che accade all'interno dell'universo Nintendo. Oltre al nuovo capitolo della saga di Zelda, il negozio ...

Maserati Ghibli 2021: la entry - level debutta in Australia

Maserati Ghibli 2021 interni Maserati Ghibli 2021: svelato l'ultimo model year della entry - level del Tridente in Australia All'interno, lo schermo centrale del sistema di infotainment è stato ...

Una foto postata su Instagram rischia di rivelare il titolo del prossimo Matrix di Lana Wachowski. Non sono arrivate conferme ufficiali, ma la scelta sembra particolarmente azzeccata, visto il ritorno ...

WWE, svelati i piani di un clamoroso ritorno? Manca da 9 mesi

Home; WWE News; wrestling; Becky Lynch, wrestler e compagna di vita del celebre fighter di WWE Seth Rollins, potrebbe essere protagonista di una notizia clamorosa. Quanto sta per ...

