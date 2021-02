Daydreamer puntate turche, Emre e Leyla abbandonano la Fikri Harika (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempi duri in arrivo per Leyla ed Emre nelle puntate turche di Daydreamer, i quali dopo essere riusciti finalmente a realizzare il loro sogno, si ritrovano catapultati in una situazione spiacevole e difficile da superare. Addirittura l’agenzia pubblicitaria dei Divit chiuderà per sempre, lasciando dietro di se una marea di debiti e tutto per la decisione presa da Can di lasciare Istanbul. Il giovane fotografo sconvolto per l’ennesima discussione avuta con Sanem, dice basta e se ne va, lasciando la famiglia nei guai e la sua amata sconvolta. Daydreamer puntate turche, Can decide di partire Can e Sanem avranno una terribile discussione ancora a causa di Yigit, ma questa volta le accuse della Aydin sconvolgeranno il Divit, che non esiterà a prendere la ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempi duri in arrivo perednelledi, i quali dopo essere riusciti finalmente a realizzare il loro sogno, si ritrovano catapultati in una situazione spiacevole e difficile da superare. Addirittura l’agenzia pubblicitaria dei Divit chiuderà per sempre, lasciando dietro di se una marea di debiti e tutto per la decisione presa da Can di lasciare Istanbul. Il giovane fotografo sconvolto per l’ennesima discussione avuta con Sanem, dice basta e se ne va, lasciando la famiglia nei guai e la sua amata sconvolta., Can decide di partire Can e Sanem avranno una terribile discussione ancora a causa di Yigit, ma questa volta le accuse della Aydin sconvolgeranno il Divit, che non esiterà a prendere la ...

BarbaraColosimo : RT @BarbaraColosimo: Vi siete godute il riassunto delle puntate precedenti di #DayDreamer ??! ?? #Can5 #CanYaman S p e t t a c o l o - BarbaraColosimo : Vi siete godute il riassunto delle puntate precedenti di #DayDreamer ??! ?? #Can5 #CanYaman S p e t t a c o l o - admirehar : sono indietro con le puntate di daydreamer ed anche di sçk perché in questo periodo ho zero voglia di fare qualcosa - Globe1078 : RT @una_Promessa: Dove posso trovare le puntate di daydreamer? - una_Promessa : Dove posso trovare le puntate di daydreamer? -