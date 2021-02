Crisi di governo, totoministri: Boschi e Delrio, poi i tecnici Severino e Panetta (Di lunedì 1 febbraio 2021) Crisi di governo, le ipotesi per le nomine dei nuovi ministri. Mentre le consultazioni effettuate dal presidente della Camera Roberto Fico continuano, Italia Viva continua a ripetere il mantra: prima i contenuti, poi le nomine. Il dibattito sembra quindi incentrato su grandi temi come la Giustizia, il Reddito di Cittadinanza e il Mes, ma ormai il totoministri è partito. >> governo, Fassina (LeU): “Impossibile aprire tavolo sul programma senza il premier, bisogna coinvolgere Conte” Crisi di governo, si parla di ministri per il possibile Conte ter Visto che l’operazione Responsabili al momento non sembrerebbe essere riuscita nonostante l’aggiunta degli Europeisti, a Giuseppe Conte serve ancora il sostegno di Italia Viva per formare un nuovo governo. Matteo Renzi ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 1 febbraio 2021)di, le ipotesi per le nomine dei nuovi ministri. Mentre le consultazioni effettuate dal presidente della Camera Roberto Fico continuano, Italia Viva continua a ripetere il mantra: prima i contenuti, poi le nomine. Il dibattito sembra quindi incentrato su grandi temi come la Giustizia, il Reddito di Cittadinanza e il Mes, ma ormai ilè partito. >>, Fassina (LeU): “Impossibile aprire tavolo sul programma senza il premier, bisogna coinvolgere Conte”di, si parla di ministri per il possibile Conte ter Visto che l’operazione Responsabili al momento non sembrerebbe essere riuscita nonostante l’aggiunta degli Europeisti, a Giuseppe Conte serve ancora il sostegno di Italia Viva per formare un nuovo. Matteo Renzi ...

