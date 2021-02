Contraddizioni M5S e giravolte Pd, unite dal risentimento per Renzi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nella crisi politica più stravagante della storia repubblicana spiccano due fatti. Il primo è la completa afasia del partito di maggioranza relativa, i 5 Stelle. Attaccati a Conte come telline cercano così di celare l’assoluta mancanza di idee su eventuali alternative. D’altra parte l’elenco delle Contraddizioni in cui si agitano è ormai lungo come un elenco telefonico. Dall’uno vale uno, messo in soffitta in un attimo, dal mai alleanze con qualcuno all’alleanza con Salvini, dal mai con il Pd al Governo con il Pd e addirittura all’ipotesi di un’alleanza strutturale con esso. Dal vincolo di mandato alla ricerca affannosa dei transfughi responsabili. Persino Berlusconi potrebbe andare bene. Dal fuori dall’euro alla difesa del profilo europeista del Governo. Non c’è praticamente punto dell’identità originaria che non sia stato smentito. Meglio non parlare che dire cose ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nella crisi politica più stravagante della storia repubblicana spiccano due fatti. Il primo è la completa afasia del partito di maggioranza relativa, i 5 Stelle. Attaccati a Conte come telline cercano così di celare l’assoluta mancanza di idee su eventuali alternative. D’altra parte l’elenco dellein cui si agitano è ormai lungo come un elenco telefonico. Dall’uno vale uno, messo in soffitta in un attimo, dal mai alleanze con qualcuno all’alleanza con Salvini, dal mai con il Pd al Governo con il Pd e addirittura all’ipotesi di un’alleanza strutturale con esso. Dal vincolo di mandato alla ricerca affannosa dei transfughi responsabili. Persino Berlusconi potrebbe andare bene. Dal fuori dall’euro alla difesa del profilo europeista del Governo. Non c’è praticamente punto dell’identità originaria che non sia stato smentito. Meglio non parlare che dire cose ...

