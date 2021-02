Connettere | naturalmente

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 1 febbraio 2021) La storia è come un flusso collettivo di coscienza, innescato e modellato dagli individui, che genera tendenze epocali capaci di cambiare abitudini, stili di vita e visione del futuro. La storia procede in modo continuo, senza salti o interruzioni. Esistono, però, momenti simbolici in cui una tendenza diventa evidente per tutti e non si può più tornare indietro: come fosse una poderosa realtà in azione, che modifica all’improvviso la nostra esistenza creando consapevolezza e nuovi comportamenti. In questo periodo storico, la consapevolezza della fragilità dell’ambiente e l’atto di volerlo preservare hanno finalmente trovato una connessione. Abbiamo compreso che il cambiamento climatico è una delle più gravi emergenze dei nostri tempi e tutti siamo chiamati a fare la nostra parte.