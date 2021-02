Chiara Baschetti | “È una cosa che ho fatto fin da piccola” | il passato inaspettato

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Modella e attrice,è uno dei volti più promettenti del panorama artistico italiano: “È unache hofin da” il“È unache hofin da”, ildi(fonte Instagram)nasce a Cesena nel 1987, modella e attrice, è uno dei volti più promettenti del panorama artistico italiano. Bellissima, senza dubbio, ma anche talentuosa e in grado di destreggiarsi tra cinema e televisione. Dopo l’esordio da modella, infatti, arriva il debutto sul grande schermo nel film “Ma che bella sorpresa” che vede protagonista il ...

CinemApp_Cinema : Ciak per #Credimi! il secondo lungometraggio di Luna Gualano. Nel cast Chiara Baschetti e Matteo Amici.… - cinematografoIT : Ciak per #Credimi! il secondo lungometraggio di Luna Gualano. Nel cast Chiara Baschetti e Matteo Amici. -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Baschetti

Altranotizia

La regia e di Luna Gualano, al suo secondo lungometraggio dopo l'exploit con il film "Go Home ? A casa loro" del 2018, che dirigera nel ruolo della protagonista l'attrice, affiancata ...Credimi! Il Film - Un film di Luna Gualano. La seconda regia di Luna Gualano. Con, Matteo Vicini. Drammatico, Italia, 2021.Al via il 29 Gennaio 2021 al CityLab971 di Roma le riprese di “ Credimi! – Il film ”, nato da una idea di Daniele Moretti e prodotto dallo stesso Moretti e Dream Film con Amanita Media, produzione ese ...Ieri ciak d'inizio riprese al CityLab971 di Roma per “Credimi! - Il film”, nato da una idea di Daniele Moretti e prodotto dallo stesso Moretti e Dream Film ...