California è l’album di Benji Mascolo | tracklist | copertina e data di uscita

Si intitola California il primo album di Benji Mascolo da solista, atteso a febbraio. Nell'annunciare il progetto sui social, il cantante ha spiegato che il suo nuovo progetto discografico – il primo dopo la separazione da Federico Rossi – è in programma per il 26 febbraio e si comporrà di due parti. Quella che uscirà il 26 febbraio 2021 sarà la prima parte di un progetto diviso in due. Non sono noti dettagli, al momento, sulla seconda parte, la seconda anima di Benji Mascolo. Parlando del suo primo progetto discografico da solista, infatti, Benji parla delle due anime del disco che vedranno la luce in momenti diversi ma forse entrambi nel 2021. California è la prima metà, fuori il 26 febbraio, che si compone di 6 tracce inedite.

