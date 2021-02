Calciomercato Juventus: bianconeri fuori dalla corsa per Scamacca (Di lunedì 1 febbraio 2021) La Juventus si sarebbe tolta definitivamente dalla corsa per Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo in prestito al Genoa. Questo quanto affermato da Romeo Agresti, giornalista di goal.com, secondo il quale i bianconeri non acquisteranno il centravanti romano in questa sessione di Calciomercato. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, spunta il retroscena: "E' stato proposto alla Juve" Fabio Paratici non avrebbe trovato dunque un accordo soddisfacente con il Sassuolo e avrebbe preferito non accontentare il club neroverde. La Juventus dunque potrebbe adesso non acquistare nessun attaccante in questa finestra di mercato, salvo occasioni last minute. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it. Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Lasi sarebbe tolta definitivamenteper Gianluca, attaccante del Sassuolo in prestito al Genoa. Questo quanto affermato da Romeo Agresti, giornalista di goal.com, secondo il quale inon acquisteranno il centravanti romano in questa sessione di. LEGGI ANCHE:, spunta il retroscena: "E' stato proposto alla Juve" Fabio Paratici non avrebbe trovato dunque un accordo soddisfacente con il Sassuolo e avrebbe preferito non accontentare il club neroverde. Ladunque potrebbe adesso non acquistare nessun attaccante in questa finestra di mercato, salvo occasioni last minute. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

