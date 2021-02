Calciomercato, il Torino punta un altro giocatore della Juventus (Di lunedì 1 febbraio 2021) Calciomercato Juve: il Torino punta un altro giocatore bianconero. Le ultime notizie legate alle trattative della Vecchia Signora Non solo Rolando Mandragora e Daniele Rugani obiettivi del Torino. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i discorsi tra la Juve e il club granata si sarebbero allargati anche ad un terzo calciatore. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JuventusNEWS24 Trattasi di Grigoris Kastanos, centrocampista classe ’98 in prestito dalla Juventus alla Frosinone in Serie B. Mentre per Mandragora sono in programma le visite mediche, per Rugani e Kastanos Cairo avrebbe avvertito il risentimento dei tifosi, raffreddando momentaneamente le piste. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021)Juve: ilunbianconero. Le ultime notizie legate alle trattativeVecchia Signora Non solo Rolando Mandragora e Daniele Rugani obiettivi del. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i discorsi tra la Juve e il club granata si sarebbero allargati anche ad un terzo calciatore. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 Trattasi di Grigoris Kastanos, centrocampista classe ’98 in prestito dallaalla Frosinone in Serie B. Mentre per Mandragora sono in programma le visite mediche, per Rugani e Kastanos Cairo avrebbe avvertito il risentimento dei tifosi, raffreddando momentaneamente le piste. Leggi su Calcionews24.com

