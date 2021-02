CALCIOMERCATO: Dzeko resta alla Roma, Mandragora al Torino (Di lunedì 1 febbraio 2021) Niente botti, o almeno nessun trasferimento sensazionale in questa finestra di mercato invernale. Dzeko non si muove. Dzeko (Facebook)Dzeko resta alla Roma, alla fine l’attaccante bosniaco non si è mosso dalla capitale. Pace fatta, almeno cosi sembra con il tecnico Fonseca. Niente Inter, niente Juventus per l’ex Manchester City. Il mercato si chiude cosi, insomma, senza nessun colpo a sorpresa. Le grandi squadre insomma restano a secco, salvo qualche colpo minore, giovani in prospettiva più che altro, ma in linea di massima, le grandi hanno lasciato invariate le proprie rose. Il Napoli si trova al momento a gestire la non semplice situazione di un tecnico che nella giornata di ieri ha espresso tutta la sua ... Leggi su chenews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Niente botti, o almeno nessun trasferimento sensazionale in questa finestra di mercato invernale.non si muove.(Facebook)fine l’attaccante bosniaco non si è mosso dcapitale. Pace fatta, almeno cosi sembra con il tecnico Fonseca. Niente Inter, niente Juventus per l’ex Manchester City. Il mercato si chiude cosi, insomma, senza nessun colpo a sorpresa. Le grandi squadre insommano a secco, salvo qualche colpo minore, giovani in prospettiva più che altro, ma in linea di massima, le grandi hanno lasciato invariate le proprie rose. Il Napoli si trova al momento a gestire la non semplice situazione di un tecnico che nella giornata di ieri ha espresso tutta la sua ...

