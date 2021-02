"Bimbi a scuola nonostante i genitori positivi al Covid": la denuncia di un preside nel barese (Di lunedì 1 febbraio 2021) Piccoli allievi in classe, nonostante la positività dei genitori al Covid-19: è quanto sostiene si sia verificato presso la sua scuola il dirigente dell’istituto comprensivo “Moro-Falcone” di Adelfia (Bari). Le parole del preside vengono riportate dalla Gazzetta del Mezzogiorno: “Oggi andrò dai carabinieri per presentare formale denuncia, per procurata pandemia, nei confronti di alcuni genitori di bambini che frequentano diverse scuole del mio istituto comprensivo. Pur sapendo di essere positivi al Covid, hanno mandato i propri figli a scuola” ... “Ho potuto parlare solo con i rappresentanti dei genitori – le parole del dirigente scolastico – perché i diretti interessati, da me ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) Piccoli allievi in classe,latà deial-19: è quanto sostiene si sia verificato presso la suail dirigente dell’istituto comprensivo “Moro-Falcone” di Adelfia (Bari). Le parole delvengono riportate dalla Gazzetta del Mezzogiorno: “Oggi andrò dai carabinieri per presentare formale, per procurata pandemia, nei confronti di alcunidi bambini che frequentano diverse scuole del mio istituto comprensivo. Pur sapendo di essereal, hanno mandato i propri figli a” ... “Ho potuto parlare solo con i rappresentanti dei– le parole del dirigente scolastico – perché i diretti interessati, da me ...

