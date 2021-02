Bergamo, un Bosco della Memoria per ricordare le vittime del Covid (Di lunedì 1 febbraio 2021) Bergamo, 1 febbraio 2021 - L'esplosione lentissima di un seme, come Bruno Munari definiva l'albero, per ricordare le vittime di qualcosa che ci è esploso improvvisamente tra le mani, lasciandoci ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 1 febbraio 2021), 1 febbraio 2021 - L'esplosione lentissima di un seme, come Bruno Munari definiva l'albero, perledi qualcosa che ci è esploso improvvisamente tra le mani, lasciandoci ...

giorgio_gori : Un #BoscodellaMemoria per ricordare le vittime del #COVID19. Nascerà a #Bergamo, vicino all’Ospedale Papa Giovanni… - repubblica : A Bergamo nasce il Bosco della Memoria per le vittime del Covid: parte la raccolta fondi per realizzarlo - SkyTG24 : Covid Bergamo, progetto Bosco della memoria per ricordare le vittime - LuciaLena2 : RT @giorgio_gori: Un #BoscodellaMemoria per ricordare le vittime del #COVID19. Nascerà a #Bergamo, vicino all’Ospedale Papa Giovanni XXIII,… - cornelliattilio : RT @giorgio_gori: Un #BoscodellaMemoria per ricordare le vittime del #COVID19. Nascerà a #Bergamo, vicino all’Ospedale Papa Giovanni XXIII,… -