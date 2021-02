Atp Melbourne 1 2021: Travaglia supera Carballes Baena, Caruso si prende il derby con Seppi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Stefano Travaglia e Salvatore Caruso avanzano al secondo turno dell’ATP Melbourne 1 dopo aver prevalso rispettivamente contro Roberto Carballes Baena e Andreas Seppi. Partendo da Travaglia, ha prevalso sullo spagnolo per 2-6 7-5 7-6(2). Nel primo set l’azzurro ha pagato una partenza subito in salita, col break subito nel secondo game. Nel secondo set ha invece messo il turbo, piazzando due break consecutivi e andando sul 4-0. Non è mancata la reazione dell’iberico, capace addirittura di tornare sul 4-4. E’ tuttavia l’azzurro a piazzare il break decisivo per andare sul 6-5 e gestire l’ultimo game. Nel terzo set l’azzurro strappa il servizio all’avversario nel nono game (5-4), ma subisce il break in quello successivo. Tutto bene ciò che finisce bene, tuttavia, dato che ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021) Stefanoe Salvatoreavanzano al secondo turno dell’ATP1 dopo aver prevalso rispettivamente contro Robertoe Andreas. Partendo da, ha prevalso sullo spagnolo per 2-6 7-5 7-6(2). Nel primo set l’azzurro ha pagato una partenza subito in salita, col break subito nel secondo game. Nel secondo set ha invece messo il turbo, piazzando due break consecutivi e andando sul 4-0. Non è mancata la reazione dell’iberico, capace addirittura di tornare sul 4-4. E’ tuttavia l’azzurro a piazzare il break decisivo per andare sul 6-5 e gestire l’ultimo game. Nel terzo set l’azzurro strappa il servizio all’avversario nel nono game (5-4), ma subisce il break in quello successivo. Tutto bene ciò che finisce bene, tuttavia, dato che ...

