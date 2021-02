Atalanta | Gasperini | “Scudetto? Difficile…” – VIDEO

SkySport : Atalanta-Lazio, Gasperini: 'Nervosismo a fine gara? Loro con noi perdono spesso....' - GoalItalia : Atalanta ko con la Lazio, Gasperini punge ?? #AtalantaLazio - ansa_lombardia : Atalanta: Gasperini, 'abbiamo preso gol balordi' - AmoBergamo : #Bergamo Pasalic e Kovalenko, i due nuovi acquisti per il centrocampo di Gasperini - AmoBergamo : #Bergamo Gasperini mastica amaro ma difende la squadra: «Non mi è dispiaciuta, abbiamo preso gol balordi» -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Gasperini

Allenatori : Ballardini 6,57; Pioli 6,47; De Zerbi 6,42;6,4; Italiano 6,35. Questi i ... Guarro per Inter - Benevento, Salis per Spezia - Udinese, Belotti per- Lazio, Cinus per ...I tre gol di Bergamo, contro l', equivalgono a quelli segnati contro la Roma per il peso ... ma da anni ormai la sfida contro i nerazzurri e, in particolare, controè diventata un ...Dalla Capitale rimbalza questo particolare relativamente al post gara di ieri Nel dopo gara di ieri tra Atalanta e Lazio non ci sarebbe stato il saluto di rito tra i due allenatori. Ne parla CittàCele ...Il bis dopo pochi giorni tra Atalanta e Lazio questa volta dice bene ai romani: vittoria dei biancocelesti (1-3) e sorpasso in classifica ...