Una vita, brutte notizie per i fan: cancellata la soap (Di domenica 31 gennaio 2021) Con grande rammarico dei telespettatori la soap Una vita è stata cancellata. Una vita: chiude il sipario sui protagonisti di Acacias Secondo recenti indiscrezioni, la soap spagnola Una vita è stata cancellata dal palinsesto, ma non da subito! La cancellazione della fiction spagnola è stata decisa ma i telespettatori sia nostrani che spagnoli possono tirare un sospiro di sollievo, passerà ancora del tempo prima che le telecamere si spengano definitivamente. Il pubblico non riesce più a fare a meno dei protagonisti di Acacias 38. Alcuni personaggi sono nel corso degli anni spariti, sostituti però da altri che immediatamente hanno rubato il cuore dei telespettatori. La soap che in Italia va in onda su Canale 5 da circa cinque anni è ...

