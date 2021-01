The Medium Recensione, terrore su Series X e PC! (Di domenica 31 gennaio 2021) C’è voluto un bel po’ ma finalmente l’ultima fatica di Bloober Team è fra noi. Il prodotto, in esclusiva per l’ecosistema Microsoft e scaricabile per tutti gli abbonati a Game Pass, si presenta come un horror/thriller psicologico che mixa al suo interno elementi di vari generi. Impresa non da poco, se si considera che oltre a questo The Medium ha su di sé il peso di essere la prima vera e propria “esclusiva next-gen” per la casa di Redmond. Il risultato finale ci soddisfa? Scopriamolo insieme. The Medium Recensione, “Inizia tutto con una ragazza morta…” L’incipit di The Medium non è tra i più originali mai visti, diciamoci la verità. Eppure prende, coinvolge, ci immerge fin da subito in quella che sarà una folle e tutt’altro che banale avventura. Polonia post-coomunista. Marianne, giovane figliastra di Jack, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 31 gennaio 2021) C’è voluto un bel po’ ma finalmente l’ultima fatica di Bloober Team è fra noi. Il prodotto, in esclusiva per l’ecosistema Microsoft e scaricabile per tutti gli abbonati a Game Pass, si presenta come un horror/thriller psicologico che mixa al suo interno elementi di vari generi. Impresa non da poco, se si considera che oltre a questo Theha su di sé il peso di essere la prima vera e propria “esclusiva next-gen” per la casa di Redmond. Il risultato finale ci soddisfa? Scopriamolo insieme. The, “Inizia tutto con una ragazza morta…” L’incipit di Thenon è tra i più originali mai visti, diciamoci la verità. Eppure prende, coinvolge, ci immerge fin da subito in quella che sarà una folle e tutt’altro che banale avventura. Polonia post-coomunista. Marianne, giovane figliastra di Jack, ...

zazoomblog : The Medium Recensione terrore su Series X e PC! - #Medium #Recensione #terrore #Series - Nicco2D : @xbox_series @Spartano_78 Immagine molto azzeccata, ricordo ancora i 7.8 di Fossetti ad Alan Wake che non sarà stat… - tech_gamingit : The Medium Guida: Come risolvere gli enigmi nella casa rossa - oOShinobi777Oo : The Medium Guida: Come risolvere gli enigmi nella casa rossa - CarloCostelli : RT @fumoffus: Le mie recensioni. The Medium: Carino. -