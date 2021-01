Sanremo 2021, la Rai si esprime sul caso Fedez: ecco la decisione (Di domenica 31 gennaio 2021) La Rai si esprime sul caso Fedez tramite una nota. La partecipazione del rapper e di Francesca Michielin è compromessa? Fedez, stando a Davide Maggio, rimane in gara a Sanremo 2021, palco che calcherà insieme a Francesca Michielin. A comunicarlo è la Rai in una nota, diffusa in queste ore: “La durata dell’interpretazione nel video – postato e successivamente cancellato dall’artista – risulta essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sé il brano, che non può considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità richiesta dal regolamento della manifestazione”. Il caso Il caso era scoppiato nella giornata di ieri. Il marito di Chiara Ferragni aveva condiviso via Instagram un video di alcuni secondi che ... Leggi su zon (Di domenica 31 gennaio 2021) La Rai sisultramite una nota. La partecipazione del rapper e di Francesca Michielin è compromessa?, stando a Davide Maggio, rimane in gara a, palco che calcherà insieme a Francesca Michielin. A comunicarlo è la Rai in una nota, diffusa in queste ore: “La durata dell’interpretazione nel video – postato e successivamente cancellato dall’artista – risulta essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sé il brano, che non può considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità richiesta dal regolamento della manifestazione”. IlIlera scoppiato nella giornata di ieri. Il marito di Chiara Ferragni aveva condiviso via Instagram un video di alcuni secondi che ...

